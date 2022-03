#TOUS UNIS CONTRE LA HAINE restaurant Le Maj’, 21 mars 2022, L'Aigle.

#TOUS UNIS CONTRE LA HAINE

restaurant Le Maj’, le lundi 21 mars à 17:00

#TOUS UNIS CONTRE LA HAINE Il y a un an,le jeudi 25 mars 2021 avait lieu la signature du premier collectif départemental (61) de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT : services de l’état, ville de L’Aigle, les associations « construire ensemble », « Ysos » et la « MJC» de L’Aigle.. Une année où il a été difficile de passer de cet Acte officiel au concret. C’est pourquoi nous vous invitons le lundi 21 mars, journée internationale pour l’élimination des discriminations au restaurent le Maj’ rue Souchey de 17h a 21h. Le programme : 4 heures d’émissions radio avec les habitants du quartier de la madeleine, des dégustations culinaires, musique du monde, des jeux ainsi que la signature de nouveaux membres : Football club pays aiglon, conseil citoyen, association franco-turque de L’Aigle. Une boisson offerte à tous les participants dès l’entrée dans l’établissement. Arrivée quand vous le souhaitez et quand vous le pouvez. Renseignements au 0233243730. Les membres du Kolectif’ Contre le racisme : K C le racism’ 4 heures d’émissions radio : 17 à 18h : “LM son quartier, La Madeleine” avec le président du conseil citoyen pour parler de liberté d’expression dans un quartier … mais aussi la présence de deux jeunes formés au reportage pour recueillir la parole des habitants (projet ANRU, réhabilitation quartier) et des artistes en free style. 18 à 19h : “ADN Kv”, Youssef propose une émission musicale engagée … 19 à 20h : “Cock & Chat”, les volontaires européens et en service civique de la MJC recoivent des invités pour déguster en direct leurs spécialités culinaires (Aloko, salade de poulpes, pop corn mexicain, Mpalada). 20 à 21h : émissio bilan avec l’animateur de Kolectiv’ radio pour un petit bilan de la journée, des chroniques sur la thématique et l’iterview des nouveaux signatiares de la charte : – Football Club Pays Aiglon – Conseil Citoyen – Association FRanco-Turque de L’Aigle En parallèle des jeux traditionnels (Awalé, Mush …), des dégustations culinaires et des danses du monde :)

Entrée libre, une consommation offerte

Le 1er “Kolectif'” départemental contre le racism’ vous invite pour 4 heures d’émissions radio, des dégustions culinaires, danses du monde et jeux traditionnels.

restaurant Le Maj’ rue Souchey 61 300 L’Aigle L’Aigle Orne



2022-03-21T17:00:00 2022-03-21T22:00:00