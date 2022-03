TOUS UNIS CONTRE LA HAINE A COLOMBES Centre social et culturel des Fossés-Jean Espace Jacques Chirac Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Centre social et culturel des Fossés-Jean Espace Jacques Chirac, le lundi 21 mars à 16:00

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le Centre social et culturel des Fossés-Jean accueille l’exposition intitulée “On l’appelait Chocolat. Sur les traces d’un artiste sans nom” par le Collectif DAJA, et vous propose la projection du film Chocolat suivie de l’intervention de l’historien Gérard Noiriel (également commissaire de l’exposition) mais aussi animation et échanges avec une juriste sur les questions de racisme et discriminations, animation par une médiatrice sociale sur les discriminations de genre au Centre social et culturel des Fossés-Jean et projection du film The Intruder au Cinéma Hélios.

Entrée libre

