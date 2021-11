Plumelec Médiathèque de Plumelec Morbihan, Plumelec Tous timbrés ! Ateliers Mail-Art Médiathèque de Plumelec Plumelec Catégories d’évènement: Morbihan

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022

Un jeu auquel vous invite la médiathèque, pour célébrer les Nuits de la lecture, voici de petits ateliers d’art-postal où vous pourrez réaliser un courrier, à affranchir et poster à son adresse. Suivra une exposition sur les murs, de toutes les enveloppes, au fur et à mesure de l’arrivée des lettres dans notre courrier. Le matériel nécessaire sera à votre disposition les vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022. _Donnez la plus belle des apparences à votre courrier, glissez dedans votre nom et le message que vous voulez, scellez, affranchissez, postez ! À vos ciseaux, pinceaux, idées._ Donnez la plus belle des apparences à votre courrier, glissez dedans votre nom et le message que vous voulez, scellez, affranchissez, postez ! À vos ciseaux, pinceaux, idées. Médiathèque de Plumelec 8 rue du docteur Rème 56420 Plumelec Plumelec Morbihan

2022-01-21T16:30:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T17:00:00

