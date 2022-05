Tous.tes Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Tous.tes Thouars, 21 mai 2022, Thouars. Tous.tes Au Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars

2022-05-21 – 2022-05-21 Au Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie

Thouars Deux-Sèvres EUR Sur 3 week-ends, une quinzaine d’élèves danseurs du conservatoire Tyndo ont participé à un projet de danse contemporaine d’influence urbaine sur le genre masculin/féminin dans la danse. Un projet qui permet à chacun de s’exprimer à travers la danse sur le genre, l’origine sociale, sa condition d’homme ou de femme, pour aller au-delà, pour aller vers soi-même, dans une création collective, dirigée par Alexandre Blondel, chorégraphe de la compagnie Carna. Au delà de la découverte d’un nouveau style de danse, c’est un nouveau challenge qui s’est ouvert aux danseurs ainsi qu’à la compagnie : monter un spectacle d’environ 45 minutes en quelques heures… N’hésitez pas à venir les applaudir et à

les encourager. Cette création intitulée “Tous.tes” est la restitution de l’atelier danse du conservatoire Tyndo encadré par Alexandre Blondel de la Cie Carna. Sur 3 week-ends, 15 élèves ont participé à un projet de danse contemporaine d’influence urbaine sur le genre masculin/féminin dans la danse. +33 5 49 66 39 32 Sur 3 week-ends, une quinzaine d’élèves danseurs du conservatoire Tyndo ont participé à un projet de danse contemporaine d’influence urbaine sur le genre masculin/féminin dans la danse. Un projet qui permet à chacun de s’exprimer à travers la danse sur le genre, l’origine sociale, sa condition d’homme ou de femme, pour aller au-delà, pour aller vers soi-même, dans une création collective, dirigée par Alexandre Blondel, chorégraphe de la compagnie Carna. Au delà de la découverte d’un nouveau style de danse, c’est un nouveau challenge qui s’est ouvert aux danseurs ainsi qu’à la compagnie : monter un spectacle d’environ 45 minutes en quelques heures… N’hésitez pas à venir les applaudir et à

les encourager. Conservatoire Tyndo

Au Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Au Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Ville Thouars lieuville Au Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Tous.tes Thouars 2022-05-21 was last modified: by Tous.tes Thouars Thouars 21 mai 2022 Deux-Sèvres Thouars

Thouars Deux-Sèvres