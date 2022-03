Tous.tes au compost Les Loges-Margueron, 2 avril 2022, Les Loges-Margueron.

Tous.tes au compost Les Loges-Margueron

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02 16:30:00

Les Loges-Margueron Aube Les Loges-Margueron

Samedi 2 avril : LES LOGES MARGUERON – Tous·tes au compost de 14h à 16h, au Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance. Lors de cet événement national, tout le monde s’y met, alors pourquoi pas vous ? Venez participer à un moment d’échange et de partage autour de la pratique du compostage. Le compost est une pratique qui nous permet de valoriser nos déchets de cuisine et de créer un amendement bon pour notre sol. Facile de mettre tous ses déchets dans un bac au jardin ? Mais connaissez-vous les bons gestes pour obtenir du beau compost qui sent bon la forêt ? A partir de combien de temps peut-on l’utiliser au jardin et comment ? Un atelier enrichissant, pour vous, et pour vos plantes ! Contact : +33 (0)3 25 40 10 59 – contact@cieba.fr

contact@cieba.fr +33 3 25 40 10 59

Les Loges-Margueron

