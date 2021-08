Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Tous surveillés, 7 milliards de suspects Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

**Documentaire de Ludovic Gaillard et Sylvain Louvet, CAPA, ARTE France, 2020,** **Durée : 90 minutes** Doit-on accepter de renoncer à nos libertés individuelles sous couvert de lutte contre le terrorisme, la criminalité ou la pandémie ? De nombreux États se sont lancés dans une dangereuse course aux technologies de surveillance. Caméras à reconnaissance faciale, détecteurs à émotions, système de notation des citoyens, drones tueurs autonomes… De la Chine aux États-Unis, d’Israël à la France, l’enquête nous entraîne dans les rouages de cette machine de surveillance mondiale et donne la parole aux premières victimes de ce flicage hors norme. Une obsession sécuritaire qui, dans certains pays, est en train de donner naissance à une nouvelle forme de régime : le totalitarisme numérique. Le cauchemar d’Orwell. _Prix Albert Londres 2020 de l’audiovisuel._

