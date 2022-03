Tous sur les planches ! Théâtre le Liburnia, 21 mai 2022, Libourne.

Tous sur les planches !

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Théâtre le Liburnia

### Samedi 21 et Dimanche 22 mai ### au Théâtre Le Liburnia « Le théâtre d’amateurs vaut-il que l’on parle de lui ? » se demandait B. Brecht. À cette question, Le Liburnia répond sans hésitation OUI ! Parce-que le théâtre est un art, un jeu mais aussi une fête, Le Liburnia offre sa scène à l’inventivité et à la vivacité de tous ceux qui pratiquent et font pratiquer le théâtre à Libourne. Ce temps fort vous permettra de découvrir des propositions riches, inventives, sensibles et enthousiasmantes, sous forme de spectacles, de contes musicaux et d’autres surprises encore ! **Imaginé avec les associations :** Muse et Samouraï, les Electrons Lib’, les Troubadours, Du rire aux larmes, Théâtre Atelier Libourne, Le Petit Théâtre Molière. Spectacles gratuits sur réservation Programme détaillé à retrouver sur theatreleliburnia.fr

Gratuit – Sur réservation

Festival de théâtre amateur #2

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T23:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:15:00