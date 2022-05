Tous sur la flotte Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Plouarzel

Tous sur la flotte Lampaul-Plouarzel, 18 juin 2022, Lampaul-Plouarzel.

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 19:00:00

Lampaul-Plouarzel Finistère Lampaul-Plouarzel Fête maritime. Sur l’eau les bateaux traditionnels, yole, canots navigueront. Leurs modes de propulsions sont variés : voile, aviron et godille. Que vous soyez novice ou expert, nous vous offrons la possibilité d’embarquer gratuitement. gildas.cerfvolant@orange.fr https://tudyaouankarmor.fr/ Fête maritime. Sur l’eau les bateaux traditionnels, yole, canots navigueront. Leurs modes de propulsions sont variés : voile, aviron et godille. Que vous soyez novice ou expert, nous vous offrons la possibilité d’embarquer gratuitement. Lampaul-Plouarzel

