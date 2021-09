Villeneuve-d'Ascq Forum des Sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq Tous sportifs ! La science occupe le terrain Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Universel et fédérateur, vecteur de lien social, le sport est un ensemble de valeurs de partage et de dépassement de soi. Gestes, performances, valeurs, enjeux : le sport suscite de nombreuses curiosités scientifiques. Le Forum départemental des Sciences, avec le soutien du Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord. Tous sportifs ! La science occupe le terrain explore les liens entre sciences et sport. Les valeurs de l’olympisme : excellence, amitié, respect forment l’ADN de cette nouvelle création.

Venez participer à une grande épreuve sportive et ludique : un décathlon réinventé ! Tous sportifs ! Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

