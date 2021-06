Nancy My home-Nancy l’étage Meurthe-et-Moselle, Nancy Tous Pour UN My home-Nancy l’étage Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nous participons au dispositif « colos apprenantes » action éducative et culturelle, nous organisons pendant cinq jours une sorties culturelles où nous effectuerons des activités et visiteront plusieurs endroits culturelles Le voyage auras lieu sur la ville de Nancy du 12 au 17 juillet 2017, 10 jeunes, 1 accompagnateurs et 1 dirigeante. L’objectif de ce voyage et de notre structure est de montrer aux enfants une autre vision de la vie, découvrir une autre partit de la culture et de l’environnement mais avant tout de faire profiter et voyager les enfants et familles qui n’ont pas les moyens de partir en vacances seul.

L'objectif de ce voyage et de notre structure est de montrer aux enfants une autre vision de la vie, découvrir une autre partit de la culture et de l'environnement. My home-Nancy l'étage 100 rue Charles III, 54000 Nancy

