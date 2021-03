Outreau IME Outreau Outreau Tous pour la Fraternité IME Outreau Outreau Catégorie d’évènement: Outreau

du lundi 15 mars au vendredi 19 mars à IME Outreau

Le mardi 16 mars : rencontre avec les jeunes de L’IME, à la découverte de la fraternité avec les cartes “si on s’la jouait fraternel”. Le mercredi 17 mars : débat avec les familles (parents enfants) “c’est quoi pour vous la fraternité ?” Le jeudi 18 rencontre avec les jeunes de L’IME : découverte de la fraternité avec les cartes “si on s’la jouait fraternel” (suite). Du 15 au 22 mars : rencontre “si on s’la jouait fraternel” Du 15 au 22 mars exposition à la maison des projets, sur la thématique de la fraternité.

– fraternet :tableau virtuel “tous pour la fraternité”

– construction d’une exposition avec la photo des adhérents

et membre du Centre Jacques Brel sur le racisme et la

fraternité

– cartes,si on s l’a jouait fraternel avec le collège Camus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T09:30:00 2021-03-15T20:00:00;2021-03-16T09:30:00 2021-03-16T20:00:00;2021-03-17T09:30:00 2021-03-17T20:00:00;2021-03-18T09:30:00 2021-03-18T20:00:00;2021-03-19T09:30:00 2021-03-19T20:00:00

