Nuit des musées Tous photographes ? Musée Nicéphore Niépce Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Viser, Enregistrer, Visualiser, (se) Représenter, Diffuser… Une nouvelle salle d’exposition permanente vous accueille entre images, appareils et interactivité

Une nouvelle salle d’exposition permanente vous accueille à votre entrée au musée et permet de questionner votre pratique de la photographie et votre rapport à l’image, au travers des appareils et des tirages exposés. Entre la vision de l’image créée par la lumière dans une chambre noire et la projection interactive des collections de photographies du musée grâce au dispositif Explorations photographiques, venez découvrir des ensembles d’appareils emblématiques et de photographies, de l’amateur au photographe de renom.

Fondé en 1974 à Châlon-sur-Saône, ville de naissance de l’inventeur de la photographie, le Musée Nicéphore Niépce a constitué en près de trente cinq ans d’existence l’une des collections photographiques les plus originales en Europe. Des premières héliographies de Nicéphore Niépce aux technologies numériques, cette collection de plus de trois millions d’images raconte les multiples histoires de la photographie dans son aventure esthétique et documentaire, mais aussi dans ses usages populaires et commerciaux. Le musée se donne pour mission d’établir un rapport entre les inventeurs, les pionniers et les créateurs d’aujourd’hui et tourne sa réflexion vers l’analyse de l’image dans une acceptation plus globale : ses applications, ses effets, ses codes. Des dispositifs interactifs et des films pédagogiques visent à replacer le public au centre du discours.

http://www.museeniepce.com

Free entry Saturday 14 May, 20:00

Based(Established) in 1974 to Châlon-sur-Saône, born city of the inventor of the photography, the Nicéphore Niépce museum established(constituted) there about thirty five years of existence one of the most original photographic collections in Europe. First heliographies of Nicéphore Niépce to the digital technologies, this collection of more than three million images tells the multiple stories of the photography in its esthetic and documentary adventure, but also in its national and commercial customs. The museum gives for mission to establish a report(relationship) between the inventors, the pioneers and the creators of today and turns(shoots) its reflection to the analysis of the image in a more global acceptance: his(her,its) applications, his(her,its) effects, his(her,its) codes. Interactive devices(plans) and educational movies aim at replacing the public in the center of the speech. hearing impairment

Una nueva sala de exposición permanente le da la bienvenida a su entrada al museo y permite cuestionar su práctica de la fotografía y su relación con la imagen, a través de los aparatos y de las impresiones expuestas. Entre la visión de la imagen creada por la luz en una habitación oscura y la proyección interactiva de las colecciones de fotografías del museo gracias al dispositivo Exploraciones fotográficas, venga a descubrir conjuntos de aparatos emblemáticos y fotografías, del aficionado al fotógrafo de renombre.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône Bourgogne-Franche-Comté