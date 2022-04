Tous photographes ? Musée Nicéphore Niépce, 14 mai 2022, Chalon-sur-Saône.

Tous photographes ?

Musée Nicéphore Niépce, le samedi 14 mai à 20:00

Une nouvelle salle d’exposition permanente vous accueille à votre entrée au musée et permet de questionner votre pratique de la photographie et votre rapport à l’image, au travers des appareils et des tirages exposés. Entre la vision de l’image créée par la lumière dans une chambre noire et la projection interactive des collections de photographies du musée grâce au dispositif Explorations photographiques, venez découvrir des ensembles d’appareils emblématiques et de photographies, de l’amateur au photographe de renom.

Entrée libre

Viser, Enregistrer, Visualiser, (se) Représenter, Diffuser… Une nouvelle salle d’exposition permanente vous accueille entre images, appareils et interactivité

Musée Nicéphore Niépce 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00