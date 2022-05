Tous Ô Chais Bourg, 7 mai 2022, Auzeville-Tolosane.

Tous Ô Chais

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Bourg

Tous Ô Chais, l’événement “portes ouvertes” de l’appellation Côtes de Bourg revient le 7 et 8 mai prochain ! A cette occasion, une cinquantaine de châteaux ouvrent leurs portes aux amateurs des vins des Côtes de Bourg, qu’ils soient passionnés ou néophytes ! Le week-end des 7 et 8 mai, plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour profiter des nombreuses animations proposées par les propriétés des Côtes de Bourg. Entre animations musicales, expositions, apéro-croisière, et verticales de millésimes anciens, chacun trouvera son bonheur pour (re)découvrir les richesses de l’appellation. La Maison des Vins sera, bien-sûr au cœur de cet événement et invite les visiteurs à participer à un grand jeu de piste : “Le jeu des étiquettes”, avec de nombreux lots à gagner. L’occasion de s’amuser en visitant les propriétés ! Côté restauration, si certains domaines organisent des dégustations de mets et vins, Le Bouchon, le nouveau restaurant des Côtes de Bourg, recevra également les gourmands pour déguster le menu spécial du week-end, accompagné en musique par un concert le samedi soir. Autres infos : [https://www.cotes-de-bourg.com/tous-o-chais/](https://www.cotes-de-bourg.com/tous-o-chais/) Prix : gratuit, certains événements payants & sur réservation

Entrée libre, certains événements payants & sur réservation

Les portes ouvertes de l’appellation Côtes de Bourg du 7 au 8 mai 2022

Bourg 1 Place de l’éperon Auzeville-Tolosane Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T19:00:00