Tous nos vœux de bonheur | Le Mois du film documentaire Fouesnant, 28 novembre 2021, Fouesnant.

Tous nos vœux de bonheur | Le Mois du film documentaire l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2021-11-28 – 2021-11-28 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère

La grande fête du cinéma documentaire fait étape dans le Pays fouesnantais.

« Tous nos vœux de bonheur », un film de Céline Dréan

« Mes parents se sont mariés dans une chapelle, au petit matin, sans témoins.

Dans l’album photo, des images grises, sans robe de mariée ni le traditionnel baiser.

A contre-courant de la société d’après Mai-68, ce mariage était pourtant leur révolution. 50 ans plus tard, en retraçant cette histoire jusqu’ici silencieuse, ils me racontent leur amour interdit… »

La projection dans la salle de spectacles est suivie d’une discussion avec la réalisatrice.

Née à Trappes en 1975, c’est à Rennes que Céline Dréan obtient une maîtrise de cinéma, tout en participant à l’organisation du Festival de Cinéma Travelling. Entre 1998 et 2005, elle est directrice de production chez Vivement Lundi ! où elle s’occupe de divers documentaires et films d’animation en volume.

Elle écrit et réalise son premier film en 2004. Elle participe en 2005 à la direction d’écriture de la série d’animation La Tête dans le guidon. En 2011, elle reçoit une étoile de la SCAM pour son premier film Le veilleur.

contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14 http://www.archipel-fouesnant.fr/

La grande fête du cinéma documentaire fait étape dans le Pays fouesnantais.

« Tous nos vœux de bonheur », un film de Céline Dréan

« Mes parents se sont mariés dans une chapelle, au petit matin, sans témoins.

Dans l’album photo, des images grises, sans robe de mariée ni le traditionnel baiser.

A contre-courant de la société d’après Mai-68, ce mariage était pourtant leur révolution. 50 ans plus tard, en retraçant cette histoire jusqu’ici silencieuse, ils me racontent leur amour interdit… »

La projection dans la salle de spectacles est suivie d’une discussion avec la réalisatrice.

Née à Trappes en 1975, c’est à Rennes que Céline Dréan obtient une maîtrise de cinéma, tout en participant à l’organisation du Festival de Cinéma Travelling. Entre 1998 et 2005, elle est directrice de production chez Vivement Lundi ! où elle s’occupe de divers documentaires et films d’animation en volume.

Elle écrit et réalise son premier film en 2004. Elle participe en 2005 à la direction d’écriture de la série d’animation La Tête dans le guidon. En 2011, elle reçoit une étoile de la SCAM pour son premier film Le veilleur.

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

dernière mise à jour : 2021-10-21 par