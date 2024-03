Tous Nos Vœux de Bonheur ! Condat-sur-Vienne Espace Confluences Condat-sur-Vienne, samedi 16 mars 2024.

Tous Nos Vœux de Bonheur ! Condat-sur-Vienne Espace Confluences Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

« Tous nos vœux de bonheur » de Marilyne BAL par la Compagnie de l’Hippocampe.

Cette comédie contemporaine traite de la fratrie et d’autres thèmes actuels de la famille et de la société.

Charlotte et Claire, femmes de caractère, se revoient à l’occasion du mariage de leur sœur cadette. Cette journée les met face à face et fait réapparaître leurs différences et les rancœurs familiales.

Les coups de théâtre se succèdent entre règlements de compte, révélations et fous rires. Elles retrouvent peu à peu leur complicité, mais tout n’est pas gagné, loin de là ! La vie est inattendue, rien n’est aussi simple qu’il n’y paraît, tout peut parfois basculer…

Avec Joëlle Canton et Laure Vigouroux, Mise en scène Michel Rivolier, Lumière Pierre Desrues, Régie plateau Françoise Faure. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Espace Confluences 2 Rue de la République

Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Tous Nos Vœux de Bonheur ! Condat-sur-Vienne Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2024-03-11 par OT Limoges Métropole