Haute-Garonne Trois comédiennes interrogent la destinée de Valérie Andanson, alors âgée de trois ans lorsqu’elle est transférée avec ses cinq frères et sœurs de la Réunion à la Creuse. Entre fiction et réalité, son parcours intime constituera le fil rouge de la pièce, comme un écho à la voix des autres enfants exilés mais aussi à notre propre histoire. De 1962 à 1984, plus de 2000 enfants réunionnais ont été arrachés à leur île par les autorités françaises et exilés dans la Creuse ou le Tarn (entre autres). Appelé l’affaire des Enfants de la Creuse, cet épisode de l’Histoire aura marqué une génération d’enfants coupés de leur famille d’origine. THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

