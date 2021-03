Tous mobiles ! Innover pour et avec les seniors Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire, 8 mars 2021-8 mars 2021, Nantes.

Tous mobiles ! Innover pour et avec les seniors

du lundi 8 mars au vendredi 30 avril à Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire

Portés par des valeurs et des objectifs communs d’accompagnement de l’avancée en âge et la prévention du bien vieillir, le Gérontopôle des Pays de la Loire, Malakoff Humanis et la Carsat Pays de la Loire lancent leur premier appel à solutions !

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

**Un enjeu :** Encourager et soutenir l’innovation et l’entreprenariat dans le champ de la prévention et du vieillissement actif et en santé pour préserver l’autonomie et garantir une meilleure qualité de vie des seniors.

**Une thématique :** La mobilité et plus précisément les mobilités actives pour les seniors a été retenue comme axe stratégique à développer dans le cadre de cet appel à solutions.

**Un objectif :** Faire émerger de nouveaux services, de nouvelles organisations, de nouvelles technologies en réponse aux besoins identifiés par les seniors.

**Une démarche inédite :** Un appel à solution conçu POUR et AVEC les usagers !

Les seniors sont au coeur du dispositif et sont associés à l’ensemble de la démarche :

* Définition des problématiques à solutionner;

* Participation du jury;

* Accompagnement et validation de la solution lauréate.

### Êtes-vous éligible pour participer ?

Vous êtes une personne morale de droit privé, public ou mixte ?

Votre innovation bénéficie / bénéficiera aux seniors non dépendants (GIR 5 et 6), de 60 ans et plus, vivant à domicile en région Pays de la Loire ?

Votre solution a / aura pour finalité de proposer un nouveau service, une nouvelle organisation, une nouvelle technologie en réponse aux besoins des seniors pour développer les mobilités actives ?

**Alors, c’est à vous !**

**Quelle récompense pour le lauréat ?**

Une subvention sera attribuée au lauréat de l’appel à solutions. Une partie de cette dotation permettra d’accompagner l’ingénierie de mise en œuvre de la solution selon la nature et la maturité du projet.

La solution retenue sera accompagnée par le Club Régional des Usagers du Gérontopôle afin de confronter l’innovation au regard des usagers et la valider.

Aussi, une large communication autour de la solution lauréate sera proposée pour gagner en visibilité.

Remplir le dossier de candidature

Envoyer le dossier de candidature complet et ses pièces justificatives au plus tard **le 30 avril 2021 à 12h00** et uniquement par courriel à [justine.barlouis@gerontopole-paysdelaloire.fr](mailto:justine.barlouis@gerontopole-paysdelaloire.fr)

candidature

Gérontopôle des Pays de la Loire, Malakoff Humanis et la Carsat Pays de la Loire

Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire 8 rue Arthur III, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T08:00:00 2021-03-08T23:59:00;2021-03-09T08:00:00 2021-03-09T23:59:00;2021-03-10T08:00:00 2021-03-10T23:59:00;2021-03-11T08:00:00 2021-03-11T23:59:00;2021-03-12T08:00:00 2021-03-12T23:59:00;2021-03-13T08:00:00 2021-03-13T23:59:00;2021-03-14T08:00:00 2021-03-14T23:59:00;2021-03-15T08:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T08:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T08:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T08:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T08:00:00 2021-03-21T23:59:00;2021-03-22T08:00:00 2021-03-22T23:59:00;2021-03-23T08:00:00 2021-03-23T23:59:00;2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T23:59:00;2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T23:59:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T23:59:00;2021-03-27T08:00:00 2021-03-27T23:59:00;2021-03-28T08:00:00 2021-03-28T23:59:00;2021-03-29T08:00:00 2021-03-29T23:59:00;2021-03-30T08:00:00 2021-03-30T23:59:00;2021-03-31T08:00:00 2021-03-31T23:59:00;2021-04-01T08:00:00 2021-04-01T23:59:00;2021-04-02T08:00:00 2021-04-02T23:59:00;2021-04-03T08:00:00 2021-04-03T23:59:00;2021-04-04T08:00:00 2021-04-04T23:59:00;2021-04-05T08:00:00 2021-04-05T23:59:00;2021-04-06T08:00:00 2021-04-06T23:59:00;2021-04-07T08:00:00 2021-04-07T23:59:00;2021-04-08T08:00:00 2021-04-08T23:59:00;2021-04-09T08:00:00 2021-04-09T23:59:00;2021-04-10T08:00:00 2021-04-10T23:59:00;2021-04-11T08:00:00 2021-04-11T23:59:00;2021-04-12T08:00:00 2021-04-12T23:59:00;2021-04-13T08:00:00 2021-04-13T23:59:00;2021-04-14T08:00:00 2021-04-14T23:59:00;2021-04-15T08:00:00 2021-04-15T23:59:00;2021-04-16T08:00:00 2021-04-16T23:59:00;2021-04-17T08:00:00 2021-04-17T23:59:00;2021-04-18T08:00:00 2021-04-18T23:59:00;2021-04-19T08:00:00 2021-04-19T23:59:00;2021-04-20T08:00:00 2021-04-20T23:59:00;2021-04-21T08:00:00 2021-04-21T23:59:00;2021-04-22T08:00:00 2021-04-22T23:59:00;2021-04-23T08:00:00 2021-04-23T23:59:00;2021-04-24T08:00:00 2021-04-24T23:59:00;2021-04-25T08:00:00 2021-04-25T23:59:00;2021-04-26T08:00:00 2021-04-26T23:59:00;2021-04-27T08:00:00 2021-04-27T23:59:00;2021-04-28T08:00:00 2021-04-28T23:59:00;2021-04-29T08:00:00 2021-04-29T23:59:00;2021-04-30T08:00:00 2021-04-30T12:00:00