TOUS MES RÊVES PARTENT DE GARE D’AUSTERLITZ, de Mohammed Kacimi Salles, 23 octobre 2021, Salles.

TOUS MES RÊVES PARTENT DE GARE D’AUSTERLITZ, de Mohammed Kacimi 2021-10-23 – 2021-10-23 Salle des fêtes de Lavignolle Route de Compostelle

Salles Gironde Salles

« Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz », une phrase qui sonne comme un espoir, celui d’un départ vers un ailleurs, un autre possible… Elles sont six. Six femmes détenues.

Elles se retrouvent dans la bibliothèque de la prison devenue la bulle dans laquelle elles ont aménagé un espace de vie et de liberté. Elles se disent, se racontent et rêvent en c(h)oeur. Dans cet univers carcéral, ces femmes se jouent de la réalité pour surpasser leur condition. Mues par la parole, la lecture et le jeu, elles ne mâchent pas leurs mots. Directes et crues, elles parlent cash, sans forme mais avec tant de fond.

Des rires aux blessures, entre douce rivalité et franche humanité, chocs et charmes, ces six-là nous frappent le cœur et nous embarquent dans un voyage éclatant.

Bruit en coulisse

