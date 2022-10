Tous Marins ! Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Tous Marins ! Saint-Malo, 22 octobre 2022, Saint-Malo. Tous Marins !

Chapelle Saint-Sauveur Rue Saint-Sauveur Saint-Malo Ille-et-Vilaine Rue Saint-Sauveur Chapelle Saint-Sauveur

2022-10-22 – 2022-10-22

Rue Saint-Sauveur Chapelle Saint-Sauveur

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Saint-Malo À partir des collections du musée, fermé aux publics depuis 2019, l’exposition « Tous marins ! » entend dresser un portrait en mosaïque de ces Malouins, natifs ou d’adoption, d’hier ou d’aujourd’hui, mais toujours confrontés à la mer et à ses défis. Tous marins, tous Malouins, embarquez avec le Musée d’Histoire de Saint-Malo. Visites guidées proposées tous les dimanches à 15h ainsi que les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant les vacances.

Des ateliers familles (à partir de 7 ans) sont organisés tous les mercredis des vacances scolaires. guichetculture@saint-malo.fr +33 2 99 40 78 04 Rue Saint-Sauveur Chapelle Saint-Sauveur Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Rue Saint-Sauveur Chapelle Saint-Sauveur Ville Saint-Malo lieuville Rue Saint-Sauveur Chapelle Saint-Sauveur Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Tous Marins ! Saint-Malo 2022-10-22 was last modified: by Tous Marins ! Saint-Malo Saint-Malo 22 octobre 2022 Chapelle Saint-Sauveur Rue Saint-Sauveur Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine