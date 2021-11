Genève Théâtre Am Stram Gram Genève Tous les parents ne sont pas pingouis Théâtre Am Stram Gram Genève Catégorie d’évènement: Genève

du samedi 30 avril 2022 au dimanche 1 mai 2022 à Théâtre Am Stram Gram

30 avril et 1er mai 2022 Dès 4 ans · 40 MIN ENVIRON THÉÂTRE AUDE BOURRIER C’est marrant, c’est tout glissant. Je glisse sur scène. Billie et Joe me rejoignent, on fait des glissades sur le ventre. Iuk ! i-uk i-uk i-uk ! Ce sont deux pingouins filles. Elles viennent de New York. Dans leur zoo, tous les ans, au mois de février, les couples de pingouins font la danse de l’amour. D’habitude ça donne un œuf, et de cet œuf sort un bébé pingouin. Mais pour elles, ça donne rien, alors elles couvent une pierre, et elles y croient, elles aussi elles l’auront, leur bébé pingouin. **Sortie RELAX le dimanche 1er mai à 11h** Une sortie RELAX est un type de représentation inclusive qui facilite l’accès au théâtre pour tou.te.s, en partenariat avec le Département de la cohésion sociale de la République et canton de Genève. Plus d’informations à [mariama.sylla@amstramgram.ch](mailto:mariama.sylla@amstramgram.ch) **Distribution** CIE PIERRE CAILLOU | Mise en scène, texte et jeu : Aude Bourrier | Assistanat à la mise en scène : Charlotte Riondel | Dramaturgie et traduction : Cléa Eden | Jeu : Christina Antonarakis, Aude Bourrier, Alexandra Marcos, Julia Portier (en alternance) | Costumes : Gloria Chappuis | Scénographie et accessoires : Vanessa Vicente | Son : Donatien Roustant | Lumière : Charlie Moine | Administration et production : Christophe Delesques Production : Cie Pierre Caillou Coproduction : Théâtre Am Stram Gram – Genève

De 10 à 25 francs

… et toutes les familles ne se ressemblent pas. Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève

