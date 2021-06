TOUS LES MATINS DU MONDE Opéra de Massy, 25 janvier 2022-25 janvier 2022, Massy.

Opéra de Massy, le mardi 25 janvier 2022 à 20:00

Après l’immense succès du film d’Alain Corneau, Tous les Matins du Monde (César de la meilleure bande-son en 1992), et le triomphal accueil que le public fit à ces musiques de Monsieur de Sainte-Colombe, de son élève Marin Marais et de François Couperin, Jordi Savall les reprend en concert. Il rend ainsi hommage à Alain Corneau ainsi qu’à tous ces grands musiciens du Grand Siècle, que le film contribua si efficacement à faire connaître : Lully, le surintendant pour la Musique du Roi Soleil, qui a forgé le goût de tout un siècle, mais aussi François Couperin, Eustache du Caurroy, et bien sûr les deux protagonistes Sainte-Colombe le père – avec ces concerts à deux violes esgales – et Marin Marais, grâce à ses merveilleuses pièces de viole, tantôt nostalgiques ou rêveuses, tantôt lumineuses et virtuoses et qui, de la main de Jordi Savall, donnèrent au film toute sa profondeur.

Tarifs: de 23€ à 46€

La bande originale du film « Tous les matins du monde» d’Alain Corneau interprétée par Jordi Savall et le Concert des Nations revivent sur scène.

