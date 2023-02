Tous les marins sont des chanteurs Théâtre Edwige Feuillère, 25 février 2023, Vesoul .

Tous les marins sont des chanteurs

2023-02-25 – 2023-02-25

Vesoul

Haute-Saone

François Morel, après avoir rendu hommage à Brassens et Raymond Devos, exhume la poésie oubliée d’Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin disparu en mer en 1900.

Ayant découvert dans une brocante une douzaine de textes et partitions de chansons du défunt aède, François Morel et Gérard Mordillat, devant la qualité des œuvres injustement oubliées, se livrèrent à un travail d’archéologue et ramenèrent à la vie ces perles qu’Antoine Sahler rendit audibles et harmonieuses.

Il était temps qu’éclate à la face du monde l’immense talent d’Yves-Marie Le Guilvinec. Il était temps que justice lui fut rendue.

Grand merci à François Morel et au destin qui mit ces trésors dans sa main.

Après Renaud, après Hugues Aufray et Théodore Botrel, voici venu Le Guilvinec et ses chansons qui fleurent bon les embruns. Bretagne, quand tu nous tiens !

Avec tout le sérieux qu’une telle entreprise impose, Morel organise une désopilante parodie de soirée-hommage qui fera date.

