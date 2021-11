TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS – François Morel, Gérard Mordillat , Antoine Sahler l’odéon, 9 novembre 2021, Marseille.

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS – François Morel, Gérard Mordillat , Antoine Sahler

du mardi 9 novembre au jeudi 11 novembre à l’odéon

Un vent d’Armorique vient souffler sur l’Odéon et, avec lui, un air de liberté, faisant revivre la poésie populaire d’un grand parolier. Une saison sans François Morel, c’est un peu comme un repas sans dessert, un hiver sans neige, une année sans théâtre. On ne pouvait pas vous faire ça. Avec ce nouveau tour de chant, l’amoureux des mots prend la mer pour nous parler de retrouvailles et de séparations, d’amitié, de liberté, d’ivresse et de pêche à la morue. Aux côtés de l’écrivain et cinéaste Gérard Mordillat, du guitariste Amos Mah et d’Antoine Sahler, son complice de toujours, François Morel restaure les textes d’Yves-Marie Le Guilvinec, marin et poète armoricain oublié du début du XXe siècle. Il les sort du fond des océans pour les mettre en musique, et, comme la main du naufragé qui se tend vers son sauveteur, le marin et sa prose viennent jusqu’à nous, repêchés de l’oubli le temps d’un concert. __________________________________ Une conférence chantée de Gérard Mordillat, François Morel et Antoine Sahler Chansons Yves-Marie Le Guilvinec Percussions Muriel Gastebois Adaptées et réarrangées par François Morel, Gérard Mordillat ou Romain Lemire, Antoine Sahler et Amos Mah __________________________________ Production Les Productions de l’Explorateur avec le soutien du Centre National de la Musique et du Théâtre du Vésinet et le partenariat d’Armorlux Production déléguée Valérie Lévy assistée de Manon Pontais __________________________________ Plus de détails : [https://www.lestheatres.net/…/2909-tous-les-marins-sont](https://www.lestheatres.net/…/2909-tous-les-marins-sont)… __________________________________ Tickets : bit.ly/BilletterieLesTheatres Réservation par téléphone au 08.2013.2013

De 10 à 36€

l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



