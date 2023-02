Tous les marins sont des chanteurs Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Tous les marins sont des chanteurs, 28 février 2023, Bourges
Maison de la Culture de Bourges-salle Gabriel Monnet

Cher Il fait appel à Gérard Mordillat, romancier, cinéaste pour reconstituer cette biographie fantasque. C’est au hasard d’un vide-grenier que François Morel découvre une vieille revue contenant douze chansons de ce navigateur inconnu. Y sont relatées avec humour, la vie à bord, la séparation, les retrouvailles et bien sûr la camaraderie. François Morel réunit un équipage de copains et se lance dans l’aventure : contribuer à la renaissance de ce poète maudit. Il est accompagné par ses musiciens Antoine Sahler, Amos Mâh et Muriel Gastebois, et le quatuor est complété par Romain Lemire, conteur de cette conférence chantée. Ensemble, ils prennent le large dans un hymne à l’ivresse de l’air salé, à la liberté et aux excès. Hissez haut ! Théâtre musical

François Morel, artiste aux multiples talents, et sa bande de complices célèbrent les chants d’Yves-Marie Le Guilvinec, marin breton disparu en mer en 1900. Ils extirpent de l’oubli les textes de ce poète, grand absent de la littérature française et lui retricotent une vie en musique m.legoff@mcbourges.com +33 2 48 67 74 74 http://mcbourges.com/ Manuelle Toussaint

