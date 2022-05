TOUS LES MARDIS C’EST GRATIN D’AUBERGINES

TOUS LES MARDIS C’EST GRATIN D’AUBERGINES, 29 juin 2022, . TOUS LES MARDIS C’EST GRATIN D’AUBERGINES

2022-06-29 15:30:00 – 2022-07-02 Tous les mardis c’est gratin d’aubergines » nous présente tous ces personnages

« ordinaires » dans un miroir déformant. Et il y a fort à parier que dans le grotesque de leurs attitudes, nous discernerons certains de nos défauts les plus inavouables. Une adaptation au vitriol de huit bandes-dessinées de Binet. Une comédie cruelle et rédemptrice.

Durée : 1h10 +33 5 62 30 99 77 http://theatrelefilaplomb.fr/tous-les-mardis-cest-gratin-daubergines-du-mercredi-29-juin-au-samedi-02-juillet-2022-a-21h/ Tous les mardis c’est gratin d’aubergines » nous présente tous ces personnages

« ordinaires » dans un miroir déformant. Et il y a fort à parier que dans le grotesque de leurs attitudes, nous discernerons certains de nos défauts les plus inavouables. dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville