Tous les loups sont dans la nature – par les Têtes en l’air Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, mardi 23 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-23 11:00 – 11:35

Gratuit : non 7 € / 10 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Marionnettes en contes et musiques. Tous les loups sont-ils vraiment méchants ? Est-ce parce qu’ils sont loups qu’ils doivent faire peur ? Au milieu d’une forêt, un mystérieux personnage va essayer de briser ces clichés. En chanson, musique, venez accompagner les marionnettes pour un voyage au coeur des émotions. Jeune public de 1 à 6 ans Durée : 35 min. Représentations du 22 au 26 avril 2024 à 10h et à 11h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr