TOUS LES JEUDIS SOPHROLOGIE Montpellier, jeudi 18 avril 2024.

TOUS LES JEUDIS SOPHROLOGIE Montpellier Hérault

TOUS LES JEUDIS -18h30/19h45 adultes tous niveaux

SOPHROLOGIE

Envie de prendre soin de votre équilibre général et trouver des moyens efficaces pour gérer au mieux les défis, les pressions et le stress quotidien ?

Que vous soyez débordé.e par votre travail, confronté.e à des défis personnels, submergé.e par vos émotions ou simplement à la recherche de moyens efficaces pour améliorer votre condition mentale et physique, la sophrologie peut vous accompagner sur ce chemin afin de découvrir votre plein potentiel. Respiration, relaxation, équilibre émotionnel, confiance en soi, concentration, récupération, sommeil… la voix profonde de Jordi et son aura rassurante vous mèneront dans un endroit insoupçonné de votre intérieur où trouver réconfort, bienveillance et équilibre général.

Animé par Jordi Adultes · 15 places maximum · Tarif 25€ 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18 16:00:00

6 Rue Saint-Denis

Montpellier 34000 Hérault Occitanie lacausettebonjour@gmail.com

