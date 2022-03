“Tous les garçons et les filles” Collège Henri Barbusse, 8 mars 2022, Boucau.

“Tous les garçons et les filles”

du mardi 8 mars au mercredi 9 mars à Collège Henri Barbusse

La sexualité demeure un des sujets les plus évoqués dans les médias, les blagues, les soirées entre amis. Et à la fois c’est le plus tabou où la mésinformation règne en maître. Il nous semble primordial de coller à l’avancée des pensées et des regards sur le monde. De suivre la recherche et de l’aider à enfoncer des digues jusque là inviolables. La théorie des genres réinterroge l’identité dans sa construction première : le sexe ! Nous faisons l’hypothèse qu’une meilleure connaissance des questions de sexualité et de genre sera favorable à la diminution des pratiques discriminatoires, que cela soit dans le cadre privé, professionnel, amical… Les 8 et 9 mars 2022, ce sont les jeunes du Collège Henri Barbusse de Boucau qui bénéficieront de la visite et d’ateliers complémentaires autour de l’égalité filles-garçons.

Entrée libre

Exposition “Tous les garçons et les filles” au Collège Henri Barbusse de Boucau

Collège Henri Barbusse 21 rue Severin Lattapy 64 340 Boucau Boucau Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T08:00:00 2022-03-08T12:00:00;2022-03-08T13:30:00 2022-03-08T15:30:00;2022-03-09T08:00:00 2022-03-09T12:00:00