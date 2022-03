“Tous les garçons et les filles” Collège du Recteur Jean Sarrailh, 21 mars 2022, Monein.

“Tous les garçons et les filles”

du lundi 21 mars au jeudi 24 mars à Collège du Recteur Jean Sarrailh

La sexualité demeure un des sujets les plus évoqués dans les médias, les blagues, les soirées entre amis. Et à la fois c’est le plus tabou où la mésinformation règne en maître. Il nous semble primordial de coller à l’avancée des pensées et des regards sur le monde. De suivre la recherche et de l’aider à enfoncer des digues jusque là inviolables. La théorie des genres réinterroge l’identité dans sa construction première : le sexe ! Nous faisons l’hypothèse qu’une meilleure connaissance des questions de sexualité et de genre sera favorable à la diminution des pratiques discriminatoires, que cela soit dans le cadre privé, professionnel, amical… Du 21 au 24 mars 2022, ce sont les jeunes du Collège Jean Sarrailh de Monein qui bénéficieront de la visite et d’ateliers complémentaires autour de l’égalité filles-garçons.

Entrée libre

Exposition “Tous les garçons et les filles” au Collège Jean Sarrailh de Monein

Collège du Recteur Jean Sarrailh 16 Avenue du Pont Lat 64360 Monein Monein Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T10:30:00 2022-03-21T12:30:00;2022-03-21T13:30:00 2022-03-21T15:30:00;2022-03-22T10:30:00 2022-03-22T12:30:00;2022-03-22T13:30:00 2022-03-22T15:30:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T12:30:00;2022-03-24T10:30:00 2022-03-24T12:30:00;2022-03-24T13:30:00 2022-03-24T15:30:00