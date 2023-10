VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES Tous les équipements sportifs de la ville Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES Tous les équipements sportifs de la ville Le Haillan, 31 octobre 2023, Le Haillan. VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES 1 – 26 novembre Tous les équipements sportifs de la ville Entrée libre Le photographe Ken Wong Youk a rencontré des personnes qui habitent, traversent, travaillent, grandissent, depuis toujours ou temporairement Le Haillan. Il a réalisé une série de portrait qui font l’objet d’une exposition.

Organisé par le CCAS et la ville du Haillan en partenariat avec le Centre socioculturel La Source et la Fondation COS Quancard. Tous les équipements sportifs de la ville Le Haillan (33185) Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T00:00:00+01:00 – 2023-11-01T23:59:00+01:00

2023-11-26T00:00:00+01:00 – 2023-11-26T23:59:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Tous les équipements sportifs de la ville Adresse Le Haillan (33185) Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville Tous les équipements sportifs de la ville Le Haillan latitude longitude 44.872105;-0.676166

Tous les équipements sportifs de la ville Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/