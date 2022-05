Tous HAUT’ Brunch – Marché de Printemps Pévy Pévy Catégories d’évènement: Marne

Pévy Marne Pévy La Maison de Champagne HAUTBOIS vous invite tous “HAUT’ brunch” du marché de printemps. Retrouvez sur place une dizaine de producteurs et artisans locaux pour faire votre marché. Vous pourrez consommer aussi sur place leur produit ou prendre un Brunch réalisé par le restaurant l’Aubergine avec essentiellement des produits locaux et bio. Venez fêtez les beaux jours de printemps ! Brunch sur réservation par téléphone ou par mail. contact@champagne-hautbois.com +33 3 26 48 20 98 Caveau Champagne Hautbois 15 Rue du Travy Pévy

