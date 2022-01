Tous griots ! Lecture-spectacle participative de contes africains Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 26 mars 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Laissez-vous emporter par la magie des contes africains. Vous les écouterez, captivés, et vous pourrez si vous le souhaitez participer à cette lecture à haute voix pour tenir à votre tour l’auditoire en haleine. Ils nous font rêver, rire, réfléchir. Ils mêlent la sagesse ancestrale et la fantaisie la plus débridée. Ils nous laissent entrevoir un autre rapport à la nature, aux hommes, au réel, au merveilleux…. Les contes africains nous captivent parce que, à travers des tourbillons de péripéties haletantes, ils nous ouvrent à la possibilité d’une autre vie. Cette séance de lecture participative permettra à chacun dans le public, enfant ou adulte, de devenir griot, s’il le souhaite, en lisant à haute voix des contes traditionnels du Mali. Dans le cadre de l’événement « Bamako à Paris », organisé par le Lavoir moderne parisien. En partenariat avec Présence Africaine. Les contes lus seront extraits du livre La Rançon de la désobéissance et autres contes du Mali. Illustration de la page : couverture des Contes d’Amadou Koumba (éd. Présence Africaine) Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

