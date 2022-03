TOUS FRÈRES… VRAIMENT ? Collège des Bernardins, 29 mars 2022, Paris.

TOUS FRÈRES… VRAIMENT ?

Collège des Bernardins, le mardi 29 mars à 20:30

Que signifie la fraternité ? En quoi est-elle l’aventure par excellence, la plus douloureuse et la plus féconde ? La fraternité se présente comme l’horizon de la devise républicaine, horizon d’autant plus inatteignable que les frères en question commencent par rejeter tout père commun. La Bible considère au contraire la fraternité comme point de départ et comme drame. Tous frères, oui, mais cela ne résout rien : voyez Abel et Caïn, Jacob et Esaü, Joseph avec les onze autres qui le vendent… Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/tous-freres-vraiment

Rencontres et débats.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:30:00 2022-03-29T22:30:00