du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin à Aître Saint-Maclou

Profitez d’une balade nocturne pour (re) découvrir le spectacle numérique « Feux follets » dans le passage de l’aître et l’après-midi, venez réaliser en compagnie de l’artiste Nikodio une curieuse fresque animée. Samedi soir, les feux follets s’expriment en musique avec Frédéric Jouhannet et son époustouflant « one-man band instrumental ». ### Le retour de feux follets Au détour d’une balade, découvrez un mapping associant projection, jeux de lumière et musique. Cette curiosité créée par l’artiste Nikodio et l’association Pixel vous invite à la rêverie et au jeu en suivant le célèbre chat de l’Aître et la danse enflammée des squelettes animés. Vendredi et samedi de 21h45 à 22h45 dans le passage Géricault – En continu – Accès libre. ### Farandole macabre Cet atelier artistique en compagnie de l’artiste Nikodio vous fait entrer dans les coulisses de Feux Follets en vous initiant au micro-mapping. Venez créer en famille les curieux squelettes qui constitueront cette fresque collective animée. Samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de 11h à 13h et de 15h à 17h – Gratuit – Sur réservation : [billetterie en ligne.](https://historial-jeannedarc.tickeasy.com/fr-FR/accueil) ### Concert-spectacle « One-Violin Band » de Rédèr Nouhaj Venez écouter « One-Violin Band » de Rédèr Nouhaj, un spectaculaire One-Man Band instrumental. Homme de plusieurs folklores, Frédéric Jouhannet, compositeur de la bande originale de feux follets et membre des Vibrants Déficheurs, vous emmènera dans un univers musical enivrant aux pays du Caucase, à la poursuite des feux follets… Samedi de 20h30 à 21h45 – Dans la cour – Gratuit – Sur réservation : [billetterie en ligne](https://historial-jeannedarc.tickeasy.com/fr-FR/accueil)

Gratuit sur réservation

De vendredi soir à dimanche, venez suivre les feux follets de l’Aître Saint-Maclou !

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



