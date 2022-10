Tous Famille Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Au programme au Casoli: fabrication de perles en laines, échange sur le sommeil et présentation des fleurs de Bach, atelier des émotions parents/enfants (14h – 16h), café parlant, astuces de coiffures minutes, présentation du programme pass santé jeunes (parent – 0 à 18 ans), atelier massage et yoga bébé et présentation de la médiation animalière, jeu de l’oie géant sur la santé, atelier positive attitude. À Nasse à Concepts « ancienne Maison de la Pêche », ateliers et échange autour du numérique. casoli-ornans@orange.fr Casoli – Café solidaire 2 Rue du Champliman Ornans

