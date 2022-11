Tous ensemble WorkshoW, 1 décembre 2022, Paris.

Le jeudi 01 décembre 2022

de 18h00 à 02h00

. gratuit

Le Workshop : une grande terrasse, deux bars, 450 m2 de bonne ambiance qui se propage au rez-de- chaussée en version chill’ et cocktails, comme au sous- sol aménagé option dancefloor et live shows.

Les associations Play Safe & Aremedia organisent un évènement festif & engagé, « La Totale », dépistage du VIH et IST sera proposé de manière anonyme. En parallèle, six DJ bénévoles se succèderont aux platines du bar « Le WorkshoW » pour proposer des sets, de la house à l’électro jusqu’à 2h du matin.

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida ! avec Play Safe & Aremedia

De nombreux établissements du « New Marais » participent à cette initiative comme Le Bar’Ouf, le Sun City, le Klub, le Gibus, le WorshoW, la boulangerie Le Gay Choc, et plusieurs collectifs s’associent à l’évènement, tels que Merci Marsha, Morning Déviance et Sexy Group.

Nous désignons par ce terme de “New Marais” les établissements LGBTIQ+ et alliés du quartier Rambuteau/Sébastopol.

Le public pourra venir se faire dépister par l’équipe d’AREMEDIA et du CeGIDD (Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic) Fernand Widal, et bénéficier de conseils et de kits de réductions des risques par le collectif Fêtez clairs.

WorkshoW 173 rue Saint-Martin 75020 Paris

Contact : https://www.parislgbt.com/listing/tous-ensemble-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-avec-play-safe-et-aremedia/ christophe@parislgbt.com https://www.facebook.com/PlaySafeFr https://www.facebook.com/PlaySafeFr https://www.parislgbt.com/listing/workshow/

Manue G Visuel créé par Manue G