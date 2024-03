TOUS EN VISITE ! Morvillars Morvillars, mardi 6 août 2024.

Histoire industrielle et charme du patrimoine morvellais seront évoqués lors de cette visite commentée par une guide conférencière.

Visites non échangeables, non remboursables (merci de respecter la consigne d’âge). 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 10:00:00

fin : 2024-08-06

Morvillars 90120 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

