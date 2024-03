TOUS EN VISITE ! Alstom Belfort Belfort, mardi 24 septembre 2024.

TOUS EN VISITE ! Alstom Belfort Belfort Territoire de Belfort

Le site Alstom de Belfort, Centre d’excellence mondial pour la conception et la fabrication de locomotives et de motrices TGV pour le groupe Alstom, propose la découverte de ses ateliers et projets en cours de réalisation.

A partir de 18 ans

Prévoir carte d’identité, tenue vestimentaire bras et jambes couverts, chaussures fermées sans talon (surchaussures de protection seront fournies), pas adapté aux PMR et personnes ayant des difficultés à marcher.

Visites non échangeables, non remboursables (merci de respecter la consigne d’âge). 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-24 14:00:00

fin : 2024-09-24

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement TOUS EN VISITE ! Alstom Belfort Belfort a été mis à jour le 2024-03-25 par COORDINATION BELFORT