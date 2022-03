TOUS EN TERRASSES… DU LARZAC ! Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

TOUS EN TERRASSES… DU LARZAC ! Montpellier, 7 avril 2022, Montpellier. TOUS EN TERRASSES… DU LARZAC ! Montpellier

2022-04-07 – 2022-04-09

Montpellier Hérault Retournons Tous en Terrasses… du Larzac ! à Montpellier du 7 au 9 avril 2022 Après deux ans d’interruption, les vignerons des Terrasses du Larzac se préparent à retrouver les professionnels et le grand public à Montpellier. Les vignerons de l’appellation investissent à nouveau Montpellier, impatients de renouer avec les amateurs de vin. Ils viennent à votre rencontre pour émerveiller vos papilles et vous donner à goûter les paysages spectaculaires dans lesquels poussent leurs vignes. Retrouvez-les chez vos cavistes, bars à vins et restaurateurs Les 7, 8 et 9 avril prochains. Retournons Tous en Terrasses… du Larzac ! à Montpellier du 7 au 9 avril 2022 syndicat.terrassesdularzac@gmail.com Retournons Tous en Terrasses… du Larzac ! à Montpellier du 7 au 9 avril 2022 Après deux ans d’interruption, les vignerons des Terrasses du Larzac se préparent à retrouver les professionnels et le grand public à Montpellier. Les vignerons de l’appellation investissent à nouveau Montpellier, impatients de renouer avec les amateurs de vin. Ils viennent à votre rencontre pour émerveiller vos papilles et vous donner à goûter les paysages spectaculaires dans lesquels poussent leurs vignes. Retrouvez-les chez vos cavistes, bars à vins et restaurateurs Les 7, 8 et 9 avril prochains. Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

TOUS EN TERRASSES… DU LARZAC ! Montpellier 2022-04-07 was last modified: by TOUS EN TERRASSES… DU LARZAC ! Montpellier Montpellier 7 avril 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault