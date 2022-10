Tous en sons ! à l’Opéra Marseille 1er Arrondissement, 17 décembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Tous en sons ! à l’Opéra

Opéra de Marseille, 2 Place Ernest Reyer, Marseille 1er Arrondissement, Bouches-du-Rhône

2022-12-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-17

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Dans le cadre du Festival Tous En Sons.



Samedi 17 décembre 2022



• 11h/12h - au Foyer Ernest Reyer de l’Opéra de Marseille

Concert-rencontre avec un trio de l’Orchestre Philharmonique de Marseille. Découvrir quelques œuvres ou extraits du répertoire classique et leurs compositeurs, en compagnie des musiciens de l’opéra, l’occasion aussi de présenter leur instrument et leur rôle dans un orchestre symphonique.

A partir de 8 ans (âge conseillé)

Gratuit - réservation obligatoire - dans la limite des places disponibles



Accueil du public de 10h30 à 10h50 sur le parvis de l’Opéra – place Ernest Reyer, Marseille 1er N.B : Le foyer n’est pas accessible aux personnes en fauteuil (1er étage sans ascenseur)



• 13h30 – 15h30 Visite de l’Opéra de Marseille associée à un temps de répétition de « L’auberge du cheval blanc » - opérette de Ralph BENATZKY.



La visite de l’Opéra permet de découvrir un lieu de diffusion et de création artistique à travers son histoire, son architecture, son théâtre à l’italienne, mais aussi, d’assister à un temps de répétition commenté, pour mieux comprendre le processus de création d’une oeuvre lyrique.

N.B : pour ne pas déranger le travail des artistes sur scène, il est important de respecter le silence tout au long de la répétition.

À partir de 10 ans (âge conseillé)

Gratuit - réservation obligatoire - dans la limite des places disponibles



Accueil du public à partir de 13h15 sur le parvis de l’Opéra – place Ernest Reyer, Marseille 1er

Il est conseillé d’arriver au plus tard 5 min avant le début de la visite. Une fois que la visite aura commencé, nous ne pourrons pas accueillir de retardataires.

N.B : La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil (6 étages sans ascenseur)



L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC

Opérette en 2 actes

Livret de Lucien Besnard et René Dorin

« L’Auberge du cheval blanc » éblouira la fin d’année de l’Opéra avec une production remise au goût des années folles par Gilles Rico.

« Le Tyrol [joue] un peu pour les Allemands le rôle du Midi chez nous. Certes il n’a ni soleil ni vin : mais de belles montagnes, avec des lacs, une population gaie et charmante, qui conserve de vieux usages et de vieux costumes, un goût inné pour la comédie, la danse et la musique », explique en 1931 le correspondant berlinois de Comoedia censé rendre compte du succès d’Im wei βen Röβl, la pièce dont nous parlons. « Spectacle jouissif et épicurien », notait pour sa part Le Temps à propos de cette production venue de Lausanne. Reste que Napoléon Bistagne, lui, n’est rien d’autre que marseillais !

Visites, concerts pédagogiques, conférences pour les enfants, répétitions.

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement

