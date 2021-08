Tous en Short Condé-sur-Vire, 28 août 2021, Condé-sur-Vire.

Tous en Short 2021-08-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-28 18:00:00 18:00:00

Condé-sur-Vire Manche

Rendez-vous le 28 août prochain à la base de Canoë Kayak de Condé-sur-Vire pour le traditionnel “Tous en Short”.

Au programme : Après-midi découverte de différentes activités proposées par les associations.

Afin de participer et d’accéder à l’ensemble des activités, les visiteurs doivent acheter un passeport 1€ (il est possible d’acheter son passeport avant le jour-J en se présentant à la médiathèque de Condé-sur-Vire le lundi 23 août de 14h à 18h, le mercredi 25 août de 9h30 à 18h et le vendredi 27 août de 14h à 19h)

Conditions d’accès : Port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, cependant le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique d’une activité physique ou sportive.

+33 2 33 77 87 30

