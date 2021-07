Tous en Sen à Vire Vire Normandie, 23 août 2021-23 août 2021, Vire Normandie.

Tous en Sen à Vire 2021-08-23 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-27 23:30:00 23:30:00 Vire Place du château

Vire Normandie Calvados Vire Normandie

Retrouvez à la place du château, un village associatif et des producteurs locaux mobilisés pour la semaine de l’environnement. Expositions, ateliers, conférences sur l’écologie et le développement durable, cet évènement a pour but de sensibiliser et de faire la promotion de symboles forts.

tesen@virenormandie.fr +33 6 84 06 74 52

