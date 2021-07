Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Tous en Selle Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tous en Selle Luz-Saint-Sauveur, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Luz-Saint-Sauveur. Tous en Selle 2021-07-20 22:00:00 – 2021-07-20 Verger – Parc Massoure LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Le premier festival 100% vélo au cinéma. Pour vibrer et rêver aux couleurs de tous les vélos à travers les meilleurs

documentaires du moment dédiés à la petite reine.

Venez découvrir deux heures d’images incroyables et des parcours de vie

marqués par le vélo. Cette tournée TOUS EN SELLE ! va nous emmener sur de nombreux chemins. Ceux du plaisir, de l’effort, de la joie, de la souffrance, du partage, du progrès, du changement, de l’histoire, de l’extrême mais surtout sur les chemins du bonheur. Le bonheur d’enfourcher un vélo et de s’échapper juste quelques instants ou pendant de longues heures. C’est le point commun de

tous les passionnés que vous découvrirez à travers la sélection de films que nous vous présentons. ot@luz.org +33 5 62 92 96 22 http://www.luz.org/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

