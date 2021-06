Prailles-la-Couarde La Maison Peleboise Deux-Sèvres, Prailles-la-Couarde Tous en selle La Maison Peleboise Prailles-la-Couarde Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Prailles-la-Couarde

Tous en selle La Maison Peleboise, 1 août 2021-1 août 2021, Prailles-la-Couarde. Tous en selle

du dimanche 1 août au mardi 10 août à La Maison Peleboise

La Venise verte au coeur du Marais Poitevin vous accueille pour un séjour ludique et sportif pour jeunes de bonne et très bonne autonomie. • Deux séances d’équitation • Parc animalier Zoodyssée à Chizé • Parc aquatique des Fraignes à Chauray : bassins ludiques, tobbogan • Musée et Tumulus de Bougon pour un voyage au coeur de la préhistoire • Activités manuelles et grands jeux • Soirées animées et veillées

1545 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La Maison Peleboise LA COUARDE Prailles-la-Couarde La Couarde Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Prailles-la-Couarde Autres Lieu La Maison Peleboise Adresse LA COUARDE Ville Prailles-la-Couarde lieuville La Maison Peleboise Prailles-la-Couarde