Tous en selle Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Tous en selle Dinan, 3 juin 2022, Dinan. Tous en selle Salle Robert Schuman Rue Louise Weiss Dinan

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-04 Salle Robert Schuman Rue Louise Weiss

Dinan Côtes d’Armor Le 1er festival 100% vélo au cinéma ! Venez assister à une soirée hors norme, que vous soyez passionnés de

Vélo ou fan de cinéma, ou encore amateurs de spectacle le temps d’une soirée, l’expérience proposée par TOUS EN SELLE ! est unique et fait partie de la nouvelle génération de divertissement proposée au public, la deuxième édition de TOUS EN SELLE ! vous attend. Alors, n’attendez plus pour venir découvrir sur grand écran notre sélection inédite de documentaires mettant en avant la compétition, l’outdoor, l’urbain, le lifestyle mais surtout l’aventure humaine, la rencontre, la découverte, le lien social… Cette tournée de TOUS EN SELLE ! va nous emmener sur de nombreux chemins. Ceux du plaisir, de l’effort, de la joie, de la souffrance, du partage, du progrès, du changement, de l’histoire, de l’extrême mais surtout sur les chemins du bonheur. Le bonheur d’enfourcher un vélo et de s’échapper juste quelques instants ou pendant de longues heures. C’est le point commun de tous les passionnés que vous découvrirez à travers la sélection des films que nous vous présentons. » https://my.weezevent.com/tous-en-selle-dinan Le 1er festival 100% vélo au cinéma ! Venez assister à une soirée hors norme, que vous soyez passionnés de

Vélo ou fan de cinéma, ou encore amateurs de spectacle le temps d’une soirée, l’expérience proposée par TOUS EN SELLE ! est unique et fait partie de la nouvelle génération de divertissement proposée au public, la deuxième édition de TOUS EN SELLE ! vous attend. Alors, n’attendez plus pour venir découvrir sur grand écran notre sélection inédite de documentaires mettant en avant la compétition, l’outdoor, l’urbain, le lifestyle mais surtout l’aventure humaine, la rencontre, la découverte, le lien social… Cette tournée de TOUS EN SELLE ! va nous emmener sur de nombreux chemins. Ceux du plaisir, de l’effort, de la joie, de la souffrance, du partage, du progrès, du changement, de l’histoire, de l’extrême mais surtout sur les chemins du bonheur. Le bonheur d’enfourcher un vélo et de s’échapper juste quelques instants ou pendant de longues heures. C’est le point commun de tous les passionnés que vous découvrirez à travers la sélection des films que nous vous présentons. » Salle Robert Schuman Rue Louise Weiss Dinan

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Salle Robert Schuman Rue Louise Weiss Ville Dinan lieuville Salle Robert Schuman Rue Louise Weiss Dinan Departement Côtes d'Armor

Dinan Dinan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Tous en selle Dinan 2022-06-03 was last modified: by Tous en selle Dinan Dinan 3 juin 2022 Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d'Armor