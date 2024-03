Tous en Selle !-Croq’Vacances 22530 GUERLEDAN Guerlédan, dimanche 11 août 2024.

Tous en Selle !-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 11 – 17 août 22530 GUERLEDAN 529 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-11T08:00:00+02:00 – 2024-08-11T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:00:00+02:00 – 2024-08-17T18:58:00+02:00

Bienvenue à toi, aventurier intrépide, prêt à vivre une expérience estivale inoubliable à Mûr-de-Bretagne !

Imagine-toi trottiner avec ton poney, explorer les mystères de la forêt, défier les hauteurs dans un parcours accrobranche, et te rafraîchir dans un lac aux eaux cristallines. Laisse-nous te guider à travers cette aventure exceptionnelle qui t’attend ! À Mûr-de-Bretagne, les poneys deviendront tes complices de jeux. Que dirais-tu de t’initier à l’art équestre, de prendre les rênes, et de vivre des moments privilégiés avec ces adorables équidés ? Un lien unique se tissera entre toi et tes nouveaux amis à quatre pattes.

La forêt sera ton terrain de jeu. À travers des jeux d’orientation, des chasses au trésor et des explorations passionnantes, tu découvriras les secrets cachés de la nature environnante. Prépare-toi à être émerveillé par la biodiversité de la forêt. Prépare-toi à t’élever vers de nouveaux sommets avec un parcours accrobranche palpitant. Entre tyroliennes et ponts suspendus, chaque défi te rapprochera un peu plus des étoiles. Les après-midis seront rythmés par des baignades ludiques, des jeux aquatiques, et des moments de détente au bord du lac.

L’équipe d’animation te réserve des grands jeux, des olympiades captivantes, des courses endiablées, en passant par des jeux d’équipe palpitants. Tu te lanceras dans des aventures pleines d’énergie et de rires avec tes nouveaux amis. Enfin, prépare-toi à vivre des veillées enchantées. Entre contes mystérieux et jeux, des moments magiques t’attendent. L’amitié et la complicité seront les ingrédients de nos soirées.

À Mûr-de-Bretagne, chaque jour sera une nouvelle aventure, un nouveau défi, et surtout, une chance de créer de bons souvenirs. Alors, prêt à t’embarquer pour des vacances inoubliables ? L’aventure t’attend, aventurier en herbe !

