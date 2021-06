Tous en selle ! Châlet les Gentianes, 16 août 2021-16 août 2021, Villard.

Tous en selle !

du lundi 16 août au samedi 21 août à Châlet les Gentianes

_**Découverte de la Montagne en VTT !**_ **Le chalet les Gentianes** est situé à 1 000 mètres d’altitude, dans la Vallée Verte, à 30 km d’Annemasse sur la commune de Villard-sur-Boëge. Situé un peu à l’écart du village sur un vaste terrain, il permet d’organiser de multiples activités extérieures ou intérieures avant de s’aventurer dans la montagne proche. Ce séjour est proposé comme une initiation à un environnement naturel et humain spécifique, la pratique d’activités variées dans un souci de plaisir partagé. _** »La montagne nous offre le décor … A nous d’inventer l’histoire qui va avec ! »**_ ### Activités : **4 séances de VTT sur le terrain du centre et au Bike Park des Habères** Les premières séances se déroulent sur le terrain du centre puis les suivantes au Bike Park des Habères et sur les pistes et sentiers VTT, les enfants y accèdent à vélo par les itinéraires balisés qui passent à proximité du chalet. Les séances durent environs 3 heures en demi-journée et s’adapteront aux niveaux des jeunes. _L’équipement est fourni : VTT, casque, gilet de visibilité et protection supplémentaires pour les séances en Bike Park._ Chaque jeune passe un Permis vélo, afin d’évaluer son niveau et constituer les groupes, exercices d’équilibre, adresse, trajectoire, dextérité, rappel des règles de pilotages, apprendre les fondamentaux du VTT pour pouvoir pratiquer en toute sécurité et progresser. **Atelier réglages, entretien, réparation d’un vélo** sont aussi au programme, afin que les jeunes soient autonomes concernant les opérations basiques de maintenance au retour à la maison. Puis par groupe de niveau, différent parcours & jeux à vélo. **Départ en rando** par petits groupes et pour les plus aguerris, initiation découverte du VTT de descente sur les pistes aménagées, verte, bleu ou rouge, du Bike Park d’Habère-Poche, avec remontée en télésiège ; pour les 2 ou 3 dernières séances selon le niveau des jeunes, encadrées par un brevet d’Etat. **Sensibilisation à l’environnement :** Le chalet étant situé en pleine nature, au cœur de la Vallée Verte, les activités proposées aux enfants, permettent le plus possible de profiter de la beauté du paysage, et de découvrir une faune et une flore fragile et si précieuse. **Des animations et veillées :** Sous la conduite de l’équipe d’encadrement, construction de cabanes, foot sur le terrain du chalet, badminton, volley-ball, jeux de piste, ateliers, rythment le séjour. Proposés par les animateurs à l’intérieur ou à l’extérieur, des activités manuelles, artistiques, grands jeux, journées & veillées à thèmes permettent aux enfants profiter d’un séjour complet : lire seul, jouer à deux, créer des liens dans une activité de groupe, avoir le choix de ne rien faire pour se reposer et se détendre… des temps organisés et réfléchis dans le projet pédagogique pour le bien-être des enfants.

455 €, pour un départ de Paris +45 € (selon l’effectif)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Châlet les Gentianes 723 route des crozats – 74420 Villard Villard Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00