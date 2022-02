Tous en Selle ! Base départementale de plein air de Guerlédan, 7 août 2022, Guerlédan.

Tous en Selle !

du dimanche 7 août au samedi 13 août à Base départementale de plein air de Guerlédan

Tu souhaites t’initier à l’équitation et devenir un cavalier en herbe ? ———————————————————————– Ce mini-camp est fait pour toi ! Pour te familiariser avec ton poney, tu devras le brosser, le nourrir, l’équiper de sa selle et de son filet avant de le monter. Tu apprendras les quelques astuces pour comprendre le langage et les besoins de ton compagnon et tu évolueras progressivement avec lui. Au programme : 3 séances de 2 heures avec jeux d’équilibre, reprises en manège et promenades. Ainsi, au fil des séances, il va se développer entre vous une vraie complicité. A travers une course d’orientation, nous profiterons également de l’environnement du site avec un espace naturel préservé et classé Natura 2000. Enfin, une sortie au parc accrobranche te sera proposée au cours de la colonie de vacances. L’équipe d’animation te proposera également des veillées, divers ateliers ainsi que des jeux d’extérieurs sur l’espace naturel de la base de Guerlédan. Plus qu’une aventure, c’est une formidable histoire d’amitié que tu vas vivre tout au long de ceséjour !

519 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base départementale de plein air de Guerlédan 106 Rue du Lac 22530 Mûr-de-Bretagne Guerlédan Mûr-de-Bretagne Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T08:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T20:00:00