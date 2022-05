Tous en scène place Porte-Saint-Antoine Champdeniers Catégories d’évènement: Champdeniers

Du théâtre, des spectacles, de la musique —————————————– Spectacles scolaires jeudi 5 mai pour les maternelles, « Le Voyage de Lulu », avec la compagnie Les Explorateurs ; vendredi 6 mai pour les élémentaires, « Miligram », avec la compagnie La Chaloupe. Vendredi 6 mai, à 18 h 30, inauguration avec le groupe G’s Revival, standards américains et anglo-saxons des années 60-70 ; à 21 h, « Argent, pudeur et décadence » avec la compagnie AIAA. Samedi 7 mai, à 16 h, « Capitaine Darche » avec la compagnie L’Échappée belle de La Chapelle-Bâton ; à 17 h 30, adaptation de « Cache Cache » d’Eric Persan avec l’atelier théâtre ados du CSC ; à 18 h 30, Ticket To Swing, trois musiciens au swing décoiffant ; à 21 h, « La Devise », avec le Théâtre du Bocage de François Bégaudeau. Dimanche 8 mai, à 15 h, « Julia et Roem », avec la compagnie Le Rafiot ; à 16 h 45, « Zou Zaï Zou Zaï », avec la compagnie Jamais trop d’art ; à 18 h, « Plaire – Abécédaire de la séduction » de Jérôme Rouger. Festival de théâtre place Porte-Saint-Antoine Champdeniers Champdeniers Deux-Sèvres

